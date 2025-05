Amministrative a Taranto exit poll | in vantaggio Bitetti si va verso il ballottaggio

Nelle elezioni amministrative di Taranto, gli exit poll indicano un vantaggio per il candidato Bitetti, che sembra avviarsi verso il ballottaggio. L'affluenza al voto ha raggiunto il 56,60%, superiore rispetto al 52,21% del 2022, nonostante le elezioni di quest'anno si siano svolte anche il sabato. I dettagli e le proiezioni emergenti dal consorzio Opinio offrono uno sguardo sulle dinamiche politiche locali.

Affluenza definitiva al voto per le comunali di Taranto: 56,60% (nel 2022 52,21 ma si votò solo la domenica). Secondo gli exit poll del consorzio Opinio... 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Amministrative a Taranto, exit poll: in vantaggio Bitetti, si va verso il ballottaggio

Exit poll Romania:in testa l'europeista - Secondo gli exit poll in Romania, il candidato europeista Nicusor Dan avrebbe un vantaggio nel ballottaggio contro l'ultranazionalista George Simion, con il 54,9% contro il 45,1%. 🔗continua a leggere

Elezioni in Romania, gli exit poll: in testa l’europeista Nicu?or Dan - In Romania, le elezioni vedono il candidato europeista Nicuor Dan in vantaggio secondo i primi exit poll, con il 54,9% dei consensi, contro il 45,1% di George Simion, ultranazionalista. 🔗continua a leggere

Exit poll, netta vittoria del premier Edi Rama in Albania - TIRANA (ITALPRESS) – I primi risultati delle elezioni parlamentari in Albania mostrano una netta vittoria del Partito socialista, guidato dal premier Edi Rama, che ha ottenuto il 51,8% delle preferenze. 🔗continua a leggere

Exit poll: centrosinistra vince al primo turno a Ravenna e Genova, avanti a Taranto e Matera - Quattro i capoluoghi di provincia alle urne in questa tornata di elezioni amministrative: Genova, Taranto, Matera e Ravenna. Secondo gli exit poll Opinio Rai A Genova la candidata del centrosinistra S ... 🔗msn.com scrive

Risultati elezioni Taranto 2025 in tempo reale: segui lo spoglio. Chi ha vinto le amministrative - Sei candidati in lizza: Luca Lazzàro, Francesco Tacente, Pietro Bitetti, Annagrazia Angolano, Mirko Di Bello e Mario Cito. Centrosinistra e centrodestra spaccate, con Lega e M5s che si sono smarcate d ... 🔗Come scrive quotidiano.net

Amministrative a Taranto, exit poll: in vantaggio Bitetti - In attesa dell’affluenza definitiva al voto per le comunali di Taranto, si sono chiuse alle ore 15 di oggi le operazioni ... 🔗Come scrive msn.com