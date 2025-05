Amministrative a Genova il centrosinistra vince nettamente | ko pesante per il partito della Meloni

Alle elezioni amministrative del 25-26 maggio, Genova ha vissuto una netta affermazione del centrosinistra, con Silvia Salis che ha conquistato oltre il 52% dei voti. Questa vittoria segna un pesante ko per il centrodestra, in particolare per il partito di Giorgia Meloni, il cui candidato, Pietro Piciocchi, ha ottenuto solo il 43%. Un risultato che potrebbe avere ripercussioni significative sul panorama politico locale e nazionale.

Alle elezioni amministrative del 25-26 maggio, Genova segna una sconfitta significativa per il centrodestra e in particolare per il partito di Giorgia Meloni. La candidata del centrosinistra, Silvia Salis, si impone con oltre il 52% dei voti contro il 43% del candidato di centrodestra Pietro Piciocchi, che ha già telefonato a Salis per congratularsi con un gesto di fair play. Il risultato conferma il trend di un centrodestra in affanno nelle principali città italiane, mentre il centrosinistra – sostenuto anche dal Movimento 5 Stelle – riconquista terreno con nette vittorie a Genova e Ravenna. Il Pd, in particolare, fa registrare una crescita significativa, guadagnando 8 punti percentuali rispetto alle ultime consultazioni elettorali e confermandosi primo partito... 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Amministrative, a Genova il centrosinistra vince nettamente: ko pesante per il partito della Meloni

