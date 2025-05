Amministrative 2025 | urne chiuse a Realmonte al via lo spoglio delle schede elettorali

Le urne sono chiuse a Realmonte e inizia lo spoglio delle schede elettorali per le amministrative 2025. Dopo la sfiducia di Sabrina Lattuca avvenuta due mesi fa, ora si attende di scoprire chi sarà il nuovo sindaco. Il recente pronunciamento del Tar Sicilia ha confermato la validità della mozione di sfiducia, lasciando un clima di attesa e curiosità tra gli elettori.

I "giochi" sono fatti. Nel giro di qualche ora si conoscerà il nome del nuovo sindaco di Realmonte dove appena due mesi addietro Sabrina Lattuca è stata sfiduciata. Una decina di giorni fa, il Tar Sicilia ha rigettato il ricorso dell'ex sindaco stabilendo che "la mozione di sfiducia è stata... 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Amministrative 2025: urne chiuse a Realmonte, al via lo spoglio delle schede elettorali

