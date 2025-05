Amministrative 2025 i sindaci eletti nei quattro comuni del Catanese al voto

Le elezioni amministrative del 2025 hanno visto la partecipazione attiva dei cittadini in quattro comuni del catanese. Urne chiuse lunedì 26 maggio, con affluenze diversificate: a Castiglione di Sicilia ha votato il 44,85% degli elettori, mentre Palagonia ha registrato una partecipazione del 54,55%. Raddusa e altri comuni si sono distinti in questa importante tornata elettorale, riflettendo l'interesse della popolazione per la governance locale.

Urne chiuse alle ore 15 di lunedì 26 maggio. L'affluenza al voto è stata del 44,85% a Castiglione di Sicilia con 1.858 votanti su 4143 elettori. A Palagonia su 15.407 elettori sono andati al voto in 8.404 con una percentuale del 54,55%. A Raddusa su 3.882 elettori, hanno votato in 1.947 con una...

