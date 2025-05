Amministrative 2025 da Genova a Ravenna | tutti i risultati

Le elezioni amministrative del 2025 si sono svolte il 25 e 26 maggio, coinvolgendo 9 Comuni siciliani e 117 Comuni di altre Regioni, tra cui i capoluoghi Genova, Ravenna e Taranto. Questo articolo presenta un'analisi dettagliata dei risultati elettorali, offrendo uno sguardo sui cambiamenti politici e le dinamiche locali che emergono da queste consultazioni.

Nelle giornate di domenica 25 e luned√¨ 26 maggio gli elettori sono stati chiamati alle urne per votare l'elezione diretta dei sindaci e il rinnovo dei consigli comunali in 9 Comuni della Sicilia e 117 Comuni di Regioni a statuto ordinario. 4 invece i capoluoghi di provincia: Genova, Ravenna, Taranto e Matera. Ore 16.50 -¬†A Taranto mistero su 400 schede Quattrocento schede elettorali sarebbero scomparse¬†da una sezione di Taranto. Per ora massimo riserbo sulla vicenda. Non √® nemmeno certo che le schede manchino effettivamente: potrebbe anche essersi trattato di¬†un errore di trascrizione. Ore 16.48 -¬†Matera, le prime proiezioni I dati delle prime proiezioni realizzate dal consorzio Opinio Italia per Rai, con copertura del 5%:??Roberto Cifarelli (riformista): 42%,?Antonio Nicoletti (centrodestra): 39,4%... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it ¬© Liberoquotidiano.it - Amministrative 2025, da Genova a Ravenna: tutti i risultati

Amministrative 25-26 maggio: quali sono i comuni che vanno al voto. Tutti i candidati in corsa - Il 25 e 26 maggio 2026, ben 117 comuni italiani delle Regioni a statuto ordinario andranno al voto per eleggere i nuovi sindaci e rinnovare i Consigli comunali. 🔗continua a leggere

Elezioni amministrative 25-26 maggio, quando e in quali comuni si vota: tutte le sfide principali - Domenica 25 e luned√¨ 26 maggio si svolgeranno le elezioni amministrative in vari comuni delle Regioni a statuto ordinario. 🔗continua a leggere

Elezioni amministrative Emilia-Romagna 2025, si vota a Ravenna e in 4 comuni: la guida - Le elezioni amministrative in Emilia-Romagna nel 2025 si svolgeranno il 25 e 26 maggio, coinvolgendo Ravenna e altri quattro comuni. 🔗continua a leggere

Risultati elezioni comunali 2025 in diretta: exit poll, proiezioni e spoglio delle amministrative in tempo reale - A Genova Silvia Salis (centrosinistra) vicina alla vittoria al primo turno. Il dem Barattoni ipoteca la poltrona da sindaco a Ravenna. A Taranto Pietro Bitetti (Pd) in vantaggio su Luca Lazzaro (Centr ... 🔗Lo riporta quotidiano.net

Elezioni comunali 2025: primi exit poll Genova, Matera, Ravenna e Taranto - (Adnkronos) - Urne chiuse alle 15 per le elezioni amministrative 2025: al via lo spoglio. Sono stati 117 i comuni delle regioni a statuto ordinario e nove i comuni commissariati della Sicilia (ossia P ... 🔗Riporta msn.com

Primi risultati comunali, Genova e Ravenna al Csx al primo turno, Renzi: ‚ÄúMeloni ha preso una scoppola‚ÄĚ - Dopo i primi exit poll e proiezioni, che anticipano il risultato delle elezioni comunali 2025, il centrosinistra vede la vittoria al primo turno ... 🔗Segnala fanpage.it