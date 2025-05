Amici 24 nell' album di TriGNO anche un brano insieme a Nicolò Filippucci | ecco cosa ha raccontato il cantante

Nel nuovo album di TriGNO, spicca un brano in collaborazione con Nicolò Filippucci, frutto dell'ottima intesa mostrata durante il Serale di Amici. In quest'intervista, il cantante rivela dettagli emozionanti su questa collaborazione e le dinamiche creative dietro il suo nuovo lavoro musicale. Scopriamo insieme il racconto di TriGNO!

Dopo averli visti duettare al Serale di Amici, TriGNO e Nicolò hanno collaborato insieme anche nel nuovo album di TriGNO. Ecco cosa ha raccontato il cantante su questo duetto!... 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Amici 24, nell'album di TriGNO anche un brano insieme a Nicolò Filippucci: ecco cosa ha raccontato il cantante

Amici 24, vince Daniele Doria: il ballerino sbaraglia la concorrenza di TrigNO: “È un momento magico e a mio fratello dico: ce l’abbiamo fatta!” - Daniele Doria si aggiudica la ventiquattresima edizione di “Amici di Maria De Filippi”, dimostrando talento e determinazione. 🔗continua a leggere

Amici 24, finalissima: TrigNO e Antonia in sfida tra quote da bookmaker per canto e danza - La finalissima di Amici 24 si avvicina, con Trigno e Antonia pronti a sfidarsi in un'accesa competizione tra canto e danza. 🔗continua a leggere

Amici: Il Forte Gesto tra Anna Pettinelli e TrigNO! - Dopo la finale di Amici 24, il gesto tra Anna Pettinelli e Trigno ha emozionato tutti: uno scambio di anelli simbolico tra insegnante e allievo. 🔗continua a leggere

I cantanti di Amici 24 incideranno un album insieme - I cantanti di Amici 24 incideranno un album insieme. Le loro menti sono già in fermento per ciò che ci presenteranno ... 🔗Da ilvicolodellenews.it

Amici 24, TrigNO svela alcuni retroscena sul suo percorso e poi svela: "Cercare di convincere lui era una sfida" - TrigNO torna a parlare della sua esperienza ad Amici 24: dalla storia d'amore con Chiara Bacci alla vittoria inaspettata fino alle critiche di Zerbi e al rapporto con la conduttrice Maria De Filippi. 🔗Scrive msn.com

Jacopo Sol, confessioni dopo Amici 24 su ex fidanzata: “In amore sono sottone”/ “Quando ero in ospedale…” - Jacopo Sol si sfoga dopo il talent: “In ospedale pensavo alla mia ex”. Il racconto intimo che divide il pubblico di Amici 24. 🔗Scrive ilsussidiario.net