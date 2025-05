America’s Cup Manfredi | Occasione per mostrare il nostro meglio

Nel cuore di Napoli, la America's Cup rappresenta non solo una competizione sportiva, ma un'opportunità per mostrare le nostre eccellenze e il nostro spirito di accoglienza. Manfredi sottolinea l'importanza di questo evento, chiarendo come la scelta della Nuova Zelanda di difendere il titolo in Italia possa stimolare una partecipazione massiva e rilanciare l'immagine della città e del paese.

Tempo di lettura: 3 minuti " Oggi per noi è una giornata speciale, la scelta fatta da New Zealand di difendere la Coppa America a Napoli rappresenta per noi un privilegio e un'opportunità. Sarà una grande sfida, la Coppa America significa per noi tutti una grande occasione di partecipazione e rilancio del nostro territorio. A Napoli nulla è banale, tutto è una sfida, l'entusiasmo che c'è in città è già grande, vogliamo che questa coppa America sia non solo degli organizzatori, ma anche un'occasione per mostrare il meglio dell'Italia, del Sud, della nostra città e dell'anima dei nostri cittadini...

