America’s Cup 2027 a Napoli | presentati i trofei a Roma con Meloni e Manfredi

L'America’s Cup 2027 approda a Napoli, segnando un momento storico per la vela italiana. L'annuncio è stato fatto durante un evento a Villa Doria Pamphilj, alla presenza della Premier Giorgia Meloni e del Sindaco Gaetano Manfredi. La città partenopea si prepara così a ospitare la leggendaria Louis Vuitton Cup e la 37ª edizione di questa prestigiosa competizione sportiva, consolidando il suo ruolo nel panorama velico internazionale.

ROMA, 26MAGGIO 2025 – L'Italia entra nella storia della vela internazionale: sarà Napoli a ospitare nel 2027 la Louis Vuitton Cup e la 37ª edizione dell'America's Cup, la più antica e prestigiosa competizione sportiva del mondo. L'annuncio ufficiale è stato dato oggi a Villa Doria Pamphilj nel corso di una cerimonia istituzionale che ha visto la partecipazione della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, e di numerosi esponenti di governo. La scelta del Team New Zealand, attuale detentore del trofeo, di disputare la difesa della Coppa a Napoli è stata accolta con entusiasmo dalle istituzioni...

