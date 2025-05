Amelia al voto tutte le preferenze nella lista di centrosinistra | così la squadra dell’opposizione

Nel recente scrutinio comunale di Amelia, il centrosinistra ha confermato la sua presenza in consiglio con cinque seggi, nonostante la sconfitta contro la lista di centrodestra guidata da Avio Proietti Scorsoni. Accanto al candidato sindaco Pompeo Petrarca, si uniscono al consiglio quattro membri della squadra del Patto Avanti per Amelia, delineando così le nuove dinamiche politiche della città.

