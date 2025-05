Amelia al voto tutte le preferenze nella lista di centrosinistra | così la squadra dell’opposizione

Amelia si prepara a dare il via alla nuova stagione politica con il centrosinistra, che ha messo in campo una lista forte nonostante la sconfitta contro il centrodestra guidato da Avio Proietti Scorsoni. Cinque seggi vanno al Patto Avanti per Amelia, con il candidato sindaco Pompeo Petrarca e altri quattro membri pronti a occupare il consiglio comunale e rappresentare l'opposizione.

Cinque i seggi che vanno al Patto avanti per Amelia, uscito sconfitto dalla competizione elettorale che ha visto primeggiare la lista di centrodestra capeggiata da Avio Proietti Scorsoni. Oltre al candidato sindaco Pompeo Petrarca, entrano in consiglio comunale, dunque, quattro candidati.

