Amelia al voto le preferenze dei candidati di centrodestra | chi entra a Palazzo Matteotti

Nel recente voto ad Amelia, la lista di centrodestra ha ottenuto un significativo successo, portando undici consiglieri, tra cui il sindaco Avio Proietti Scorsoni, a Palazzo Matteotti. Tra conferme e novità, spicca la vittoria di Alberto Rini, assessore e il candidato più votato. Scopriamo chi sono i nuovi eletti e le dinamiche che hanno caratterizzato queste elezioni.

Sono undici, compreso il sindaco Avio Proietti Scorsoni, i consiglieri eletti nella lista di centrodestra che entrano (o tornano) sui banchi di Palazzo Matteotti. Si tratta infatti di conferme, anche se non mancano le sorprese. Il più votato tra i consiglieri è stato Alberto Rini, assessore...

