Amelia al voto le preferenze dei candidati di centrodestra | chi entra a Palazzo Matteotti

Alle elezioni di Amelia, il centrodestra conquista undici seggi a Palazzo Matteotti, confermando volti noti e rivelando alcune sorprese. Tra i nuovi eletti spicca Alberto Rini, assessore e primo tra i votati, affiancandosi al sindaco Avio Proietti Scorsoni. Scopriamo insieme chi sono i protagonisti di questa tornata elettorale e cosa aspettarci dal futuro della città .

Sono undici, compreso il sindaco Avio Proietti Scorsoni, i consiglieri eletti nella lista di centrodestra che entrano (o tornano) sui banchi di Palazzo Matteotti. Si tratta infatti di conferme, anche se non mancano le sorprese. Il più votato tra i consiglieri è stato Alberto Rini, assessore...

