Amelia al voto la città sceglie il nuovo sindaco | lo spoglio in DIRETTA

Amelia si prepara a eleggere il suo nuovo sindaco, con le urne finalmente chiuse. Avio Proietti Scorsoni del centrodestra e Pompeo Petrarca del Patto Avanti per Amelia sono i protagonisti di questa sfida elettorale. Segui il nostro spoglio in diretta per conoscere in tempo reale l'esito delle votazioni e scoprire chi guiderà la città nei prossimi anni.

Amelia sceglie il suo nuovo sindaco: chiuse le urne, è l'ora dello spoglio elettorale. A contendersi la fascia tricolore sono Avio Proietti Scorsoni, candidato del centrodestra, e Pompeo Petrarca, esponente del Patto Avanti per Amelia.