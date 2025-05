Amelia al voto il centrosinistra | Abbiamo fatto una campagna bellissima e ridato speranza a tanta gente

Il centrosinistra ad Amelia festeggia una campagna elettorale caratterizzata da speranza e unità, nonostante la vittoria del centrodestra non sia stata decisiva. Pompeo Petrarca, candidato sindaco del Patto, sottolinea la compattezza del suo schieramento, offrendo una riflessione sull'esito delle recenti elezioni comunali e sul futuro politico della città.

La “vittoria del centrodestra non è stata schiacciante”. Soprattutto, secondo Pompeo Petrarca, il “centrosinistra è stato compatto” Così il candidato sindaco del Patto avanti commenta l’esito delle elezioni comunali di Amelia che hanno assegnato la fascia tricolore all’esponente del... 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Amelia al voto, il centrosinistra: “Abbiamo fatto una campagna bellissima e ridato speranza a tanta gente”

