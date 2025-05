Amadeus torna in Rai e promuove Like a Star

Amadeus fa il suo ritorno in Rai, sostenuto dall'amico Fiorello, per promuovere il suo nuovo format "Like a Star", in onda su Nove. Un'attesa rinnovata per il celebre conduttore, che non smette di stupire il pubblico con idee innovative e coinvolgenti. Scopriamo insieme i dettagli di questa nuova avventura televisiva e il legame speciale con la Rai.

Amadeus "torna" in Rai grazie a Fiorello e promuove il suo nuovo programma Like a Star, in onda sul Nove L'articolo Amadeus “torna” in Rai e promuove Like a Star proviene da Novella 2000... 🔗 Leggi su Novella2000.it © Novella2000.it - Amadeus “torna” in Rai e promuove Like a Star

Amadeus “torna” in Rai e promuove Like a Star - Amadeus “torna” in Rai grazie a Fiorello e promuove il suo nuovo programma Like a Star, in onda sul Nove Oggi a “tornare” in Rai è stato nientemeno che Amadeus. Il conduttore si è infatti collegato in ... 🔗Da novella2000.it

Amadeus ritorna in Rai con Fiorello: la gag in diretta a "La pennicanza" - Amadeus torna in Rai. O almeno lo fa per qualche minuto, giusto il tempo di promuovere i suoi programmi sul Nove, come Like a star e poi va via. Dopo un addio dolceamaro, solo Fiorello ... 🔗Riporta leggo.it

Fiorello: "Amadeus torna in Rai per un minuto". Scopri cosa è successo durante la puntata de La Pennicanza su Radio 2 - Torna La Pennicanza e Fiorello porta "Amadeus in Rai per un minuto". Lo showman non perde mai occasione per parlare del suo amico che ora è passato al Nove. Durante la puntata il conduttore chiama l'e ... 🔗Segnala corrieredellumbria.it