Altro che sicurezza le destre imbavagliano pure il dissenso

Nel dibattito acceso sulla sicurezza, le destre sembrano mettere a rischio il dissenso. Dopo sette ore di discussione alla Camera, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha annunciato la fiducia sul Dl Sicurezza, imponendo un approccio severo che esclude modifiche e integrazioni. Questo sviluppo solleva interrogativi sulla libertà di espressione e la democrazia in un clima politico sempre più teso.

Il colpo di scena arriva dopo sette ore di discussione alla Camera, quando il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi proclama marziale: “A nome del Governo pongo la questione di fiducia sull’approvazione senza emendamenti e subemendamenti e articolo aggiuntivi” del Dl Sicurezza. Un vento inaspettato, visto che la maggioranza non dovrebbe – in teoria – rischiare nulla sull’insieme di norme liberticide che ha voluto trasformare da disegno di legge a decreto legge e che ora vuole a tutti i costi convertire. Lo spot di Meloni per il decreto. In mattinata era stata la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a promuovere, stile “grande svendita di fine serie” il decreto, con un post su X: “ Dicevano che era inutile, sbagliato, persino disumano... 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Altro che sicurezza, le destre imbavagliano pure il dissenso

Aggiornamenti pubblicati da altri media

“Altro che ddl Sicurezza. Le destre reprimono per alimentare le tensioni”. Parla il capogruppo Pd in Lombardia, Majorino - “Altro che ddl Sicurezza. Le destre reprimono per alimentare le tensioni”. Parla il capogruppo Pd in Lombardia, Majorino Pubblicato il 14 Gennaio 2025 di Sara Manfuso ... 🔗Secondo lanotiziagiornale.it

Safety rules | Safety rules for kids | Safety on road | Safety at home| #safetyrulesforkids #safety