Altro che fortuna Striscia contro Affari Tuoi | Nessuna casualità ecco come funziona

Striscia la Notizia torna a mettere in discussione l'equità di Affari Tuoi, il noto game show condotto da Stefano De Martino. Con uno scoop andato in onda nell'ultima puntata, il tg satirico di Antonio Ricci solleva interrogativi sulla mancanza di casualità nel programma, svelando alcuni meccanismi che potrebbero minare la fiducia degli spettatori. Scopriamo insieme come funziona davvero il gioco.

Striscia la Notizia torna a puntare il dito contro Affari Tuoi, il popolare game show di Rai1 condotto da Stefano De Martino, sollevando nuovi dubbi sulla reale aleatorietà del programma. Al centro del servizio andato in onda nell'ultima puntata del tg satirico di Antonio Ricci, c'è il cosiddetto " budget fantasma " da circa 30.000 euro a puntata: una cifra che – secondo Striscia – non sarebbe casuale, ma dettata da una regia interna mirata a contenere le vincite dei concorrenti. Le nuove accuse si inseriscono nel solco tracciato da una vecchia intervista di Max Giusti, ex conduttore della trasmissione, che nel settembre 2024 – ospite del podcast Tintoria – aveva rivelato l'esistenza di un tetto massimo per le vincite...

