Il festival Altraonda torna a Genova nel 2025, presentando un'imperdibile line-up con artisti come Lucio Corsi, Brunori Sas, Anna, Europe, Lazza e il comico Enrico Brignano. Con nove eventi dedicati a cantautorato, rap, elettronica, rock e comicitĂ , Altraonda si conferma come un appuntamento da non perdere per tutti gli amanti della musica e dello spettacolo. Segna le date in agenda!

Torna Altraonda, il festival di Genova, in line-up i concerti di Lucio Corsi, Brunori Sas, Anna, Europe, Lazza e lo spettacolo di Enrico Brignano e molto altro. Genova. Nove appuntamenti da segnare in agenda per gli appassionati di cantautorato, rap, elettronica, rock e comicitĂ . Altraonda è il nuovo festival genovese alla prima edizione che dal 28 giugno al 19 luglio 2025 animerĂ il Porto Antico di Genova con una ricca programmazione di concerti con alcuni tra i principali nomi del panorama musicale nazionale e non solo, tra cui Lucio Corsi, okgiorgio, Brunori Sas, Diodato, Anna, Europe, Lazza e Guè, oltre allo spettacolo di Enrico Brignano... 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Altraonda 2025, la line up di Genova: Lucio Corsi, Anna, Lazza, Europe

Altraonda festival, dal 28 giugno al 19 luglio a Genova Anna, Lucio Corsi e tanti altri - Altraonda è il nuovo festival genovese alla prima edizione che dal 28 giugno al 19 luglio 2025 animerà il Porto Antico di Genova con una ricca programmazione di concerti con alcuni tra i principali ... 🔗Si legge su liguria24.it

Izi, il ritorno: il rapper genovese sarà sul palco di Altraonda - Sì, Izi tornerà sul palco, si esibirà con un dj set: la data da segnare in agenda per gli appassionati e fan è quella di sabato 19 luglio, nell’ambito di Altraonda Festival all’Arena del ... 🔗Secondo ilsecoloxix.it

Anna in concerto a Porto antico per Altraonda Festival - il nuovo nome che va a comporre la line up di Altraonda Festival. La “vera baddie” si esibirà all’Arena del Mare al Porto Antico domenica 13 luglio 2025, per il suo primo concerto a Genova. 🔗Lo riporta msn.com