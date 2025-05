altra gang nella bergamasca dopo un periodo di calma il gruppo torna all opera

Dopo un periodo di relativa calma, la banda del botto torna a colpire nella bergamasca, raggiungendo il tragico traguardo di 17 colpi. Nella notte tra sabato e ieri, un'esplosione ha distrutto il bancomat della Banca Popolare di Sondrio in via Garibaldi a Sarnico, gettando nuovamente nel caos la tranquillità di questa zona. Un fenomeno criminale che riaccende l’allerta tra i residenti.

Dopo un periodo di relativa calma (metà aprile) la banda del botto è tornata alla carica. E siamo a quota 17. L'esplosione nel cuore della notte, tra sabato e ieri a Sarnico: intorno alle 4.30 ignoti hanno fatto saltare il bancomat della Banca Popolare di Sondrio in via Garibaldi 1C, a due passi dal lungolago Carlo Riva. Il colpo è stato messo a segno con un ordigno rudimentale (la tecnica della marmotta) ma potente e in grado di danneggiare non solo lo sportello automatico, ma anche l'ascensore interno e alcuni uffici della filiale, nel raggio di due-tre metri. Il boato è stato avvertito in gran parte del paese...