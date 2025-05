Altavilla Irpina 27enne accusato di tentato omicidio | Ho sparato per difendermi

Un giovane di 27 anni di Altavilla Irpina, Andrea Vetrone, è stato accusato di tentato omicidio per aver sparato al ventenne Loris Rossi. Il fatto è avvenuto nella notte tra il 3 e il 4 maggio. Oggi, Vetrone si è presentato davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino, sostenendo di aver agito per legittima difesa.

AVELLINO – È comparso questa mattina davanti al Gip del Tribunale di Avellino, Lucio Galeota, Andrea Vetrone, 27 anni, di Altavilla Irpina, indagato per il tentato omicidio del ventenne Loris Rossi. I fatti risalgono alla notte tra il 3 e il 4 maggio, quando, tra Largo Caruso e Corso Garibaldi... 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Altavilla Irpina, 27enne accusato di tentato omicidio: “Ho sparato per difendermi”

Educazione alla legalità e sicurezza digitale, la Polizia incontra gli studenti del Liceo “V. De Caprariis” di Altavilla Irpina - Questa mattina, il Liceo Scientifico “V. De Caprariis” di Altavilla Irpina ha ospitato un importante incontro dedicato all'educazione alla legalità e alla sicurezza digitale. 🔗continua a leggere

Altavilla Irpina, assolto imprenditore accusato di indebita percezione della NASPI - Un imprenditore di Altavilla Irpina è stato assolto dall'accusa di indebita percezione della NASPI, dopo un processo che lo ha visto imputato per truffa aggravata ai danni dello Stato. 🔗continua a leggere

Legalità e giovani: incontro tra Polizia di Stato, studenti e famiglie al Liceo di Altavilla Irpina - Ieri mattina, presso il Liceo Scientifico “V. De Caprariis” di Altavilla Irpina, si è svolto un significativa incontro tra studenti, familiari e rappresentanti della Polizia di Stato. 🔗continua a leggere

Altavilla, tenta di uccidere 20enne, davanti al gip: "Mi ha aggredito prima lui" - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗Secondo msn.com

Ferito al torace nel centro di Altavilla, l’indagato risponde al Gip: giovedì udienza al Riesame - ALTAVILLA IRPINA- Il ventisettenne di Altavilla Irpina accusato del tentato omicidio del ventenne Loris Rossi ha fornito al Gip del Tribunale di Avellino Lucio Galeota la sua versione dei fatti su qua ... 🔗Da irpinianews.it

Altavilla Irpina, sparò al giovane cognato: arrestato 27enne latitante - Catturato l’autore del ferimento di un giovane ad Altavilla Irpina la notte del 4 maggio scorso. Si era reso latitante. Si tratta di un 27enne, sempre di Altavilla Irpina, cognato del ... 🔗Come scrive msn.com