Nel suo nuovo film "Alpha", Julia Ducournau esplora il tema della crescita e dell'identità attraverso immagini forti e provocatorie. Continuando il suo viaggio nel mondo del body horror, l'acclamata regista ci invita a riflettere sul legame tra carne e appartenenza, offrendo uno sguardo audace e autentico sulla trasformazione personale. Scopriamo insieme cosa riserva questa attesissima pellicola.

Alpha: recensione del film di Julia Ducournau Assaggiare la carne cruda per conoscersi e passare d'età. Convincersi di condividere lo stesso sangue pur di appartenere. L'enfant prodige della new wave horror francese Julia Ducournau, già vincitrice di una storica Palma d'oro nel 2021 con Titane, torna in concorso al Festival di Cannes 2025 con Alpha. Abbandonando momentaneamente i codici più puri del body horror, la regista regala al pubblico il terzo capitolo di un'ipotetica trilogia sulla famiglia. Dopo l'iniziazione "scolastica" in Raw e il trasformismo vitale di Titane, Alpha ragiona sull'amore come forma di resistenza assoluta vagliando ogni suo movimento potenzialmente opposto: la malattia, il disagio, l'isolamento e la morte...