Alluvione Hera fa il punto sui lavori al sistema fognario

Hera ha fornito un aggiornamento sui lavori di messa in sicurezza della rete fognaria di Faena, presentando lo stato di avanzamento in Commissione consiliare. Questo piano di interventi mira a ridurre il rischio di alluvioni e garantire una maggiore protezione per la cittĂ , affrontando le criticitĂ del sistema fognario e migliorando la resilienza alle avversitĂ climatiche.

