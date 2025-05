Alloggi popolari alla Celadina | Anziana in appartamento senza igiene il Comune | Attesa per il cambio

Nel quartiere della Celadina a Bergamo, una donna di ottant'anni e sua figlia affrontano una situazione di degrado abitativo e mancanza di igiene negli alloggi popolari. L’Unione Sindacale di Base di Bergamo denuncia questa vicenda come un chiaro segnale del fallimento morale e amministrativo del Comune, sottolineando l’urgenza di un intervento per garantire dignità e condizioni adeguate agli abitanti.

Bergamo. “Una vicenda intollerabile, che testimonia il fallimento morale e amministrativo del Comune di Bergamo”. L’ Unione Sindacale di Base di Bergamo non usa mezzi termini per descrivere la situazione che nel quartiere della Celadina vive una signora di ottant’anni, che vive con la figlia in un appartamento di edilizia comunale dichiarato antigienico dall’ASL ormai da anni. “Nonostante le ripetute richieste di cambio alloggio, da oltre tre anni il Comune resta immobile, lasciando queste due persone in condizioni di degrado inaccettabile. Lo stabile, ormai quasi del tutto abbandonato, è diventato invivibile” prosegue la denuncia del sindacato... 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Alloggi popolari alla Celadina: “Anziana in appartamento senza igiene”, il Comune: “Attesa per il cambio”

Alloggi protetti per gli anziani (alternativi al ricovero): cosa sono e come ottenerli - Gli alloggi assistiti sono gestiti da enti locali, associazioni, cooperative e fondazioni e sono rivolti agli anziani fragili, soli o in coppia, ancora in grado di badare a sé ma a cui può ... 🔗Come scrive corriere.it

Cento case Aler a nuclei familiari studenti, anziani - Cento alloggi popolari di Rozzano rientrano nel piano ... genitori separati con figli minori; anziani over65; lavoratori residenti al di fuori dei Comuni confinanti della Città Metropolitana ... 🔗Riporta ilgiorno.it

Alloggi popolari, si cambia: "Ecco le nuove regole" - con qualche problema che naturalmente colpirà le fasce più anziane della popolazione e le famiglie straniere. L’assessore con delega alla famiglia e agli alloggi popolari, Orlanda Latini ... 🔗Segnala ilrestodelcarlino.it