Allerta gialla in Lombardia per temporali e allagamenti | dove e quando arriva la pioggia

Un'attenzione particolare è rivolta alla Lombardia, dove è stata emessa un'allerta gialla per temporali e possibili allagamenti. Dopo un weekend estivo, le condizioni meteorologiche stanno cambiando, portando con sé precipitazioni abbondanti. Si teme un ritorno a eventi meteorologici estremi, simili a quelli già vissuti in passato, e si spera che questa volta i danni possano essere limitati.

Il weekend dal sapore estivo sta già per diventare un ricordo. Un nuovo cambiamento delle condizioni meteorologiche è in arrivo con precipitazioni abbondanti sulla Lombardia e rischi correlati. Una parentesi breve che, ci si augura, non provochi i danni che si sono registrati in occasione degli ultimi rovesci su Milano. Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali ha infatti emanato un'allerta meteo gialla (ordinaria) per rischio idrogeologico a partire dalle ore 21 di lunedì 26 maggio che si protrae fino alle ore 14 di martedì 27 maggio. Allerta gialla anche per rischio temporali, sempre dalle ore 21 di oggi e fino alle ore 9 di domani mattina...

