Allerta gialla a Monza e Brianza | in arrivo forti temporali

Lunedì 26 maggio, Monza e Brianza si preparano a fronteggiare forti temporali, con la Regione Lombardia che ha emesso un'allerta gialla per rischio idrogeologico. Questa comunicazione, valida dalle 21 di stasera fino alle 14 del giorno seguente, preannuncia severe condizioni atmosferiche che richiedono attenzione e precauzioni. Rimanete informati per affrontare al meglio l'emergenza.

