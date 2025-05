Allenatore Milan Zazzaroni rivela | Vi dico dove andrà Conte Ma lo farà …

Nel mondo del calcio, le voci di mercato suscitano sempre grande interesse. Il giornalista Ivan Zazzaroni ha recentemente svelato indicazioni sul futuro di Antonio Conte, il noto allenatore accostato al Milan. Scopriamo insieme le rivelazioni di Zazzaroni e dove potrebbe dirigere Conte la sua carriera.

Il giornalista Ivan Zazzaroni ha rilasciato alcune dichiarazioni sul futuro di Antonio Conte, allenatore accostato anche al Milan... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Allenatore Milan, Zazzaroni rivela: “Vi dico dove andrà Conte. Ma lo farà …”

Milan, De Zerbi nuovo allenatore: con lui anche il suo pupillo - Il Milan si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia sportiva con Roberto De Zerbi come possibile nuovo allenatore. 🔗continua a leggere

L’ex allenatore di Pulisic: “Incredibile da quando è al Milan. Un leader …” - Anthony Hudson, ex CT degli Stati Uniti, ha elogiato Christian Pulisic, attaccante del Milan, sottolineando la sua crescita e leadership fin dal suo arrivo al club. 🔗continua a leggere

Milan, Galli duro: “Manca identità, tanti errori. Allenatore? Dico De Zerbi” - Filippo Galli, ex calciatore del Milan, esprime preoccupazione per la mancanza di identità della squadra, sottolineando gli errori che affliggono il club. 🔗continua a leggere

“Lui al posto di Conceicao è perfetto”: l’esperto rivela il nome del prossimo allenatore del Milan - "Lui al posto di Conceicao è perfetto": l'esperto rivela il nome del prossimo allenatore del Milan. Oltre a lui, anche un nuovo DS. Dopo la seconda sconfitta consecutiva in campionato e in coppa ... 🔗Riporta msn.com

Gasperini Juve, Zazzaroni allo scoperto: «È stato contattato da quel club». Retroscena sull’allenatore dell’Atalanta - Gasperini Juve, Zazzaroni allo scoperto sul futuro dell’allenatore dell’Atalanta accostato alle panchine dei bianconeri e della Roma. Cosa ha detto Ivan Zazzaroni è intervenuto sul Corriere dello ... 🔗Scrive juventusnews24.com

Zazzaroni svela la profezia su Inzaghi: “Un allenatore mi ha detto che non ne vince più una” - Non eravamo abituati a vedere la squadra così in difficoltà, ma Ivan Zazzaroni ha ... avuto dopo il derby con un allenatore che attualmente è senza squadra. Non rivela il nome del protagonista ... 🔗fanpage.it scrive