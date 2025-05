Allenatore Milan Schira fa chiarezza su Italiano e Allegri | poi parla di Vieira e …

Nicolò Schira analizza il panorama attuale del Milan, svelando dettagli sul toto allenatore che coinvolge Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano. Nel suo intervento, accenna anche a Patrick Vieira, offrendo un quadro chiaro sulle possibili scelte del club rossonero. Scopriamo insieme le ultime novità sulle strategie del Milan per il futuro della panchina.

Nicolò Schira ha fatto chiarezza sul toto allenatore in casa Milan, da Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano a Patrick Vieira... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Allenatore Milan, Schira fa chiarezza su Italiano e Allegri: poi parla di Vieira e …

Milan, De Zerbi nuovo allenatore: con lui anche il suo pupillo - Il Milan si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia sportiva con Roberto De Zerbi come possibile nuovo allenatore. 🔗continua a leggere

L’ex allenatore di Pulisic: “Incredibile da quando è al Milan. Un leader …” - Anthony Hudson, ex CT degli Stati Uniti, ha elogiato Christian Pulisic, attaccante del Milan, sottolineando la sua crescita e leadership fin dal suo arrivo al club. 🔗continua a leggere

Milan, Galli duro: “Manca identità, tanti errori. Allenatore? Dico De Zerbi” - Filippo Galli, ex calciatore del Milan, esprime preoccupazione per la mancanza di identità della squadra, sottolineando gli errori che affliggono il club. 🔗continua a leggere

Milan, Tare a caccia dell'allenatore: le prime scelte si allontanano, Mancini e Motta tra i papabili - Il nuovo ds Tare da oggi in carica: Gasp, Italiano e Allegri, prime scelte, hanno altri piani. De Zerbi resta in Francia. E così la rosa si ... 🔗Come scrive gazzetta.it

Allenatore Milan, Schira fa il nome di Allegri: “Situazione in alto mare” - 'Ai bergamaschi, infatti, manca un punto per l'aritmetica qualificazione alla coppa europea più prestigiosa; mentre - in caso di successo - blinderebbero pure il terzo posto. Motivo per cui i nerazzur ... 🔗Riporta informazione.it

Milan: Nuova Era con Igli Tare e Sfide per il Nuovo Allenatore - Il Milan riparte con Igli Tare e cerca un nuovo allenatore tra Italiano, Allegri e Conte. Giovani promesse in primo piano. 🔗Da ilgiorno.it