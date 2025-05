Allenatore condannato per abusi su una 15enne la madre | “Dopo la denuncia le hanno detto che era colpa sua”

Un triste episodio di abuso nel mondo sportivo ha colpito Cassano Magnago, dove un allenatore di pallavolo è stato condannato a due anni di carcere per violenza sessuale su una ragazza di 15 anni. La madre della vittima racconta la drammatica esperienza della denuncia, sottolineando il senso di colpa imposto alla figlia. L'uomo, ora radiato dalla Federazione Italiana, ha scosso la comunità sportiva locale.

Un allenatore di pallavolo è stato condannato a due anni per violenza sessuale su una minore: nel 2022 ha abusato di un'atleta di 15anni che allenava in una società sportiva di Cassano Magnago (Varese). L'uomo, residente a Saronno, è stato allontanato dal suo incarico e radiato dalla Federazione Italiana Pallavolo

Abusi sessuali su una 15enne: allenatore condannato a due anni di reclusione - Il 21 maggio 2025, a seguito della richiesta di rito abbreviato, è stato condannato dal GUP Anna Giorgetti a due anni di reclusione per violenza sessuale su minore, l'allenatore di pallavolo di Saronn ... Lo riporta primasaronno.it

