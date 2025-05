Allenamento Inter tra media-day e preparazione al PSG | inizia l’operazione Monaco! E anche i dirigenti vogliono incidere

Oggi ad Appiano Gentile si svolge un’importante giornata per l'Inter, tra media day e preparazione alla sfida con il PSG. Mentre i giocatori si allenano a porte aperte, i dirigenti sono pronti a fare la loro parte nell'operazione Monaco, cercando di influenzare le strategie per affrontare al meglio l’imminente partita. Scopriamo insieme come si articola questa giornata cruciale per il club nerazzurro.

Allenamento Inter, tra media-day e preparazione al PSG: inizia l'operazione Monaco! E anche i dirigenti vogliono incidere. Ecco come. Giornata di media day oggi ad Appiano Gentile per l' Inter, ma anche (o soprattutto) d'allenamento, con la prima parte a porte aperte proprio per i media. La squadra nerazzurra, dopo i due giorni di riposo concessi da Simone Inzaghi, si ritroverà direttamente oggi alla Pinetina e comincerà a prepararsi in vista della finalissima di Champions League contro il PSG. Saranno giorni decisivi per la stagione nerazzurra e, per questo motivo, i dirigenti saranno ancor più presenti e vorranno ribadire un messaggio alla squadra...

