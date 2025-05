Allegri è l’unico nome del Napoli De Laurentiis vuole evitare un Garcia-bis Gazzetta

Massimiliano Allegri si erge come principale candidato alla panchina del Napoli, con Aurelio De Laurentiis deciso a evitare una ripetizione dell'esperienza negativa con Garcia. Il presidente azzurro punta su un profilo di grande esperienza per garantire un futuro promettente alla squadra, con Allegri che rappresenta l'identikit ideale per rilanciare le ambizioni partenopee. La scelta, già ben delineata, lascia presagire importanti cambiamenti all'orizzonte.

Allegri è l’unico nome del Napoli, De Laurentiis vuole evitare un Garcia-bis (Gazzetta) È Massimiliano Allegri, come sanno ormai anche le pietre, il primo e al momento unico nome della lista di Aurelio De Laurentiis per la successione ad Antonio Conte. È l’identikit perfetto. De Laurentiis non vuole ripetere la tragicomica esperienza del post-scudetto di due anni fa. Ecco cosa scrive la Gazzetta dello Sport con Vincenzo D’Angelo: C’è soltanto un nome sinonimo di garanzia di risultato in circolazione: Massimiliano Allegri. Aurelio ha bisogno di un altro abile stratega, di un allenatore credibile e vincente da consegnare ai napoletani... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Allegri è l’unico nome del Napoli, De Laurentiis vuole evitare un Garcia-bis (Gazzetta)

Cosa riportano altre fonti

Napoli-Conte, imminente l'annuncio dell'addio: Allegri sarà il sostituto come nella Juve del 2014 - Ormai è il segreto di Pulcinella e mai luogo comune fu più indicato, visto che si parla di Napoli. Conte e De Laurentiis si incontreranno ufficialmente in settimana, dopo la sfilata tricolore di luned ... Come scrive msn.com

Conte saluta il Napoli, c'è la Juventus. De Laurentiis su Allegri: cosa è successo nell'incontro a Ischia - De Laurentiis e Conte, le strade si separano. Visioni diverse sul futuro e sulla crescita del club. Antonio verso la Juventus, il presidente del Napoli accelera per Allegri ... Si legge su msn.com

Ugolini: «Il nome per il dopo Conte? Massimiliano Allegri. Il Napoli dovrebbe chiudere in tempi brevi» - «Conte presenterà un progetto ma abbiamo capito che ci sono tante divergenze su tanti punti che dovrebbero portare una separazione» Ugolini: «Il nome per il dopo Conte? Massimiliano Allegri. Dovrebber ... Come scrive informazione.it

Napoli Juve : Spalletti rincorre Allegri per dargli la mano a fine partita prima del tunnel