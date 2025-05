Allarme movida violenta Bugetti alla prefetta | | Presto il Comitato Pieri e Milone attaccano

La movida pratesa torna al centro delle polemiche dopo una notte di violenza che ha sconvolto la comunità. Un giovane di 18 anni, in compagnia della fidanzata e di un'amica, è attualmente in Rianimazione a causa di un ematoma cerebrale. L'accaduto solleva interrogativi e indignazione, spingendo i comitati locali, Pieri e Milone, a esprimere gravi preoccupazioni all'attenzione della prefettura.

Notte violenta. Notte di paura. Un ragazzo di 18 anni di Campi Bisenzio, in centro storico a Prato con la fidanzata e una sua amica, adesso è in un letto della Rianimazione del reparto di Neurochirurgia dopo l’intervento d’urgenza per un ematoma cerabrale. E’ arrivato all’ospedale di Careggi dal "Santo Stefano" in gravi condizioni dopo essere stato colpito da un pugno sferrato da un coetaneo, immediatamente fuggito, che gli ha causato la caduta su un gradino di piazzetta Buonamici. Dopo il sabato notte di violenza e paura la polemica ha preso corpo. Non una novità riguardo la movida. Che sia movimentata, molesta o pericolosa... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Allarme movida violenta. Bugetti alla prefetta:: "Presto il Comitato". Pieri e Milone attaccano

