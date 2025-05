Allarme Inps non fatelo assolutamente | cosa rischiate

Un recente allerta dall'INPS segnala un invio massivo di email che potrebbero ingannare gli utenti. È fondamentale non cadere in trappole e truffe, poiché queste comunicazioni contengono informazioni critiche riguardanti pensioni, sussidi e servizi previdenziali. Scopri cosa rischi e come proteggerti da potenziali frodi legate a queste email.

E' in atto un invio massivo di mail da parte dell'INPS. Contengono informazioni fondamentali per chi usufruisce dei servizi erogati dall'ente previdenziale Pagamenti delle pensioni, erogazioni di sussidi e bonus statali, gestione di altri servizi previdenziali, sono numerose le attività svolte dall'INPS, un ente pubblico con cui di fatto tutti gli italiani hanno avuto o.

