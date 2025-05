All' Arcella la cena dei 300 come risposta alla Zona Rossa Giordani | Un quartiere vivo

Ieri, il cavalcavia Borgomagno ha accolto una cena collettiva che ha visto la partecipazione di circa 300 persone, tra cui il sindaco Sergio Giordani e l'assessore alla sicurezza Diego Bonavina. In risposta alla zona rossa, l'evento ha dimostrato la vitalità e la resilienza del quartiere, unendo la comunità in un simbolico momento di condivisione e solidarietà.

