Alla Juventus non vogliono rischiare più | vanno a riprendersi Conte mister scudetto Gazzetta

Alla Juventus non intendono più correre rischi e puntano a un grande ritorno: Antonio Conte. Dopo le delusioni del tandem Thiago Motta-Giuntoli, il club bianconero guarda al passato per garantirsi un futuro vincente. La Gazzetta dello Sport, attraverso le parole di Arianna Ravelli, analizza questa strategia ambiziosa per tornare ai vertici del calcio italiano.

