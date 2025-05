Alla Cattolica il concerto della University of Georgia School of Music

Martedì 27 maggio, il campus di Piacenza dell'Università Cattolica del Sacro Cuore ospiterà un concerto imperdibile degli studenti della rinomata University of Georgia School of Music, in visita in Italia per una masterclass. Il programma include celebri opere di Mozart, Beethoven, Rossini e Chopin, promettendo un'esperienza musicale di alta qualità che celebra la tradizione e il talento degli artisti emergenti.

