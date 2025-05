Alla biblioteca Frank la festa dei lettori Premi alla fedeltà

...della lettura. In questa edizione, il cortile si riempirà di attività, laboratori creativi e incontri con autori, dando vita a un'esperienza immersiva e coinvolgente. I premi alla fedeltà riconosceranno i lettori più assidui, onorando il loro amore per i libri e la cultura. Unitevi a noi per festeggiare la magia delle parole e scoprire nuove storie da condividere.

Il cortile della Biblioteca comunale "Anne Frank" di Copparo, giovedì dalle 16.30, si trasformerà in un’isola di parole, colori ed emozioni per accogliere la Festa dei Lettori 2025. Un’occasione speciale pensata per tutti, dai più piccoli ai più grandi, per celebrare insieme l’importanza dei libri e della lettura come strumenti di crescita, relazione e scoperta. A rendere ancora più speciale l’incontro sarà, alle 17.45, l’assegnazione del premio ai "più forti lettori del 2024", un momento simbolico che valorizza l’impegno e la passione dei frequentatori più assidui della biblioteca. Il pomeriggio sarà animato da una serie di iniziative pensate per favorire l’incontro tra culture e generazioni... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Alla biblioteca Frank la festa dei lettori. Premi alla fedeltà

