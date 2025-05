Alice Campello operata | “Faticavo a camminare ero in sedia a rotelle Assurdo mi abbiano fotografato in segreto”

Alice Campello ha rivelato sui social di aver affrontato un intervento chirurgico a New York, che l’ha costretta a utilizzare una sedia a rotelle. L'influencer e moglie di Alvaro Morata ha espresso il suo stupore e disappunto per essere stata fotografata di nascosto durante un momento così delicato: "Faticavo a camminare e mi sono fatta venire a prendere in carrozzina. È stato assurdo".

Problemi di salute per Alice Campello. In alcune storie Instagram, l'influencer e moglie di Alvaro Morata ha raccontato di essere stata operata a New York e fotografata di nascosto in sedia a rotelle: "Facevo fatica a camminar e mi sono fatta venire a prendere in carrozzina. Sono rimasta sconcertata che mi abbiano fotografato e mandato gli scatti ai giornalisti senza sapere"...

