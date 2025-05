Alessandro Cecchi Paone racconta il suo coming out in famiglia | Mamma amo il cameraman

Alessandro Cecchi Paone si apre sul suo coming out in famiglia nel libro "I colori della libertà – La mia vita per i diritti di tutti" (Piemme). In un'intervista con Giovanna Cavalli per il Corriere della Sera, il noto conduttore racconta l'emotivo momento in cui ha confidato alla madre il suo amore per un uomo: «Mamma, amo un cameraman...». Un racconto di coraggio e autenticità, che illumina il tema dei diritti e della libertà.

Il conduttore Alessandro Cecchi Paone ha scritto un libro: I colori della libertà – La mia vita per i diritti di tutti (Piemme). E oggi ne parla in un’intervista a firma di Giovanna Cavalli sul Corriere della Sera. Partendo da quando ha confessato la sua omosessualità alla madre: «Mamma, amo un uomo, le dissi. Mi rispose: “Impossibile, non sei nato così”». A quel punto lui rimase senza parole, tanto le sue erano suonate definitive. Difatti non ne parlò mai più. Ma era del ‘35, per lei i gay si vedevano subito, pettinavano le bambole, io invece anche da ragazzino amavo i film di guerra. Mi ero fidanzato e sposato, adoravo mia moglie... 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - Alessandro Cecchi Paone racconta il suo coming out in famiglia: «Mamma, amo il cameraman»

