Alessandro Cecchi Paone | Mi innamorai del mio migliore amico e lo confessai in lacrime a mia moglie Ora con mio marito Simone e sua figlia Melissa siamo una famiglia

In un'emozionante intervista al Corriere della Sera, Alessandro Cecchi Paone racconta il suo percorso di vita, dall'amore per il migliore amico alla confessione in lacrime alla moglie. Oggi, con il marito Simone Antolini e la figlia Melissa, formano una famiglia unita nonostante la differenza di età. Paone condivide le sue esperienze di coming out e la nuova serenità trovata.

Intervistato dal Corriere della Sera il giornalista ha parlato dei suoi passati amori, del coming out in famiglia, e del marito Simone Antolini, sposato nel 2023: «Abbiamo 38 anni di differenza ma quello geloso non sono io»... 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Alessandro Cecchi Paone: «Mi innamorai del mio migliore amico e lo confessai in lacrime a mia moglie. Ora con mio marito Simone e sua figlia Melissa siamo una famiglia»

Cecchi Paone: “Mio marito Simone è il geloso della coppia. Non viviamo insieme, ci vediamo solo nel weekend” - Alessandro Cecchi Paone condivide dettagli intimi sulla sua vita sentimentale, rivelando che suo marito Simone Antolini è il "geloso della coppia". 🔗continua a leggere

Cecchi Paone: “Mio marito Simone è il geloso della coppia. Non viviamo insieme, ci vediamo solo nel weekend” - Alessandro Cecchi Paone ha parlato della sua vita privata, dall'amore per le donne nei primi anni al coming out arrivato nel 2004 ... 🔗Da fanpage.it

Alessandro Cecchi Paone: A Life of Courage and Love - Alessandro Cecchi Paone racconta in un libro, "I colori della libertà La mia vita per i diritti di tutti", il suo coming out. Partendo da quando ha confessato la sua omosessualità alla ... 🔗ilmessaggero.it scrive

Alessandro Cecchi Paone racconta il suo coming out in famiglia: «Mamma, amo il cameraman» - Il conduttore racconta il suo nuovo amore Simone e la paternità negata L'articolo Alessandro Cecchi Paone racconta il suo coming out in famiglia: «Mamma, amo il cameraman» proviene da Open. 🔗Scrive msn.com