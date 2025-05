Alessandro Cecchi Paone la nuova vita con il marito e la figlia di lui

Alessandro Cecchi Paone condivide la sua nuova vita accanto al marito Simone Antolini e alla figlia di lui, rivelando le gioie e le sfide di questa unione. Dopo l’unione civile, il noto giornalista esplora i valori della famiglia contemporanea, offrendo uno spaccato intimo della loro quotidianità . Scopri di più su questa affascinante storia d'amore e genitorialità su Perizona.it.

Alessandro Cecchi Paone, dopo l'unione civile, racconta della sua nuova vita con il marito Simone Antolini e con la figlia.

