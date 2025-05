Alessandro Barattoni sindaco di Ravenna | chi è il successore di Michele de Pascale

Alessandro Barattoni, 41 anni, è il nuovo sindaco di Ravenna, successore di Michele de Pascale. Sostenuto dall'intero centrosinistra, ha guidato il Partito Democratico locale dal 2021. La sua candidatura ha ottenuto il via libera solo quattro mesi prima della vittoria alle Regionali dell'ex sindaco, segnando un cambiamento significativo nella leadership della città. Scopriamo di più su di lui e le sue ambizioni per Ravenna.

Elezioni amministrative, Bonaccini nel Ravennate per 'tirare la volata' al candidato sindaco Barattoni - Venerdì alle 18.30, piazza del Foro Boario a San Pietro in Vincoli ospiterà un incontro pubblico con Stefano Bonaccini, eurodeputato e presidente del Partito Democratico nazionale. 🔗continua a leggere

Elezioni, Bersani a Ravenna per sostenere il candidato sindaco Barattoni - Lunedì 19 maggio, alle 20:00 in piazza della Cooperazione a Mezzano, il Partito Democratico organizza un incontro pubblico con Pier Luigi Bersani a sostegno di Alessandro Barattoni, candidato sindaco per il centrosinistra alle elezioni amministrative di Ravenna. 🔗continua a leggere

Elezioni, Schlein (Pd) lancia Barattoni: "Vogliamo riabbracciarti sindaco di questa città" - Le elezioni a Schlein PD si preparano con entusiasmo, con il supporto di Barattoni. La segretaria del partito ha espresso gratitudine ad Alessandro per la sua competenza e dedizione, sottolineando la naturalezza della sua candidatura. 🔗continua a leggere

Ravenna, chi è Barattoni: fissa per i numeri e lunga carriera nel Pd - Quartantadue anni, diploma di ragioniere e laurea triennale in istituzioni, economia e politica dell’Unione Europea, ha maturato una lunga carriera all’interno del Pd ... 🔗Come scrive ilsole24ore.com

Risultati elezioni Ravenna 2025 oggi, spoglio in diretta: vince Barattoni per exit poll - Risultati elezioni amministrative Ravenna 2025: è iniziato oggi lo spoglio dei voti, segui con noi lo scrutinio in diretta live con gli exit poll che danno Barattoni vincente al primo turno. 🔗Lo riporta money.it