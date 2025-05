Alessandro Barattoni il candidato naturale del campo larghissimo che ha conquistato Ravenna

Alessandro Barattoni, segretario del Partito Democratico locale, emerge come il candidato naturale del campo larghissimo per succedere a Michele de Pascale a Ravenna. Con oltre 200 incontri nella sua iniziativa "Un caffè con Alessandro", ha saputo coinvolgere gli elettori, affrontando con successo la sfida dell'affluenza e consolidando il suo ruolo nel panorama politico della città.

Il successore di de Pascale è il segretario dem locale. E’ stato capace di dribblare il rischio affluenza, anche grazie all’iniziativa “Un caffè con Alessandro”: oltre 200 gli appuntamenti con gli elettori... 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Alessandro Barattoni, il “candidato naturale” del campo larghissimo che ha conquistato Ravenna

Elezioni, anche Matteo Richetti in città per appoggiare la lista Progetto Ravenna e Alessandro Barattoni - Domani a Ravenna, Matteo Richetti, capogruppo di Azione alla Camera, scende in città per sostenere la lista “Progetto Ravenna” e il candidato sindaco Alessandro Barattoni. 🔗continua a leggere

Imbrattati i manifesti di Alessandro Barattoni - Nella mattinata di domenica 25 maggio 2025, a Ravenna, sono stati imbrattati i manifesti elettorali di Alessandro Barattoni, candidato di centrosinistra. 🔗continua a leggere

Alessandro Barattoni sindaco di Ravenna: chi è il successore di Michele de Pascale - Alessandro Barattoni, 41 anni, è il nuovo sindaco di Ravenna, successore di Michele de Pascale. Sostenuto dall'intero centrosinistra, ha guidato il Partito Democratico locale dal 2021. 🔗continua a leggere

Alessandro Barattoni ha vinto le elezioni: è il nuovo sindaco di Ravenna - Il successore di de Pascale, e segretario dem locale, poteva contare sul sostegno del campo largo. E’ stato capace di dribblare il rischio affluenza, anche ... 🔗bologna.repubblica.it scrive

Risultati elezioni Ravenna 2025 oggi, spoglio in diretta: Barattoni nuovo sindaco, vola il Pd - Risultati elezioni amministrative Ravenna 2025: Alessandro Barattoni del centrosinistra è il nuovo sindaco, molto bene il Pd. Scrutinio ancora in corso, affluenza definitiva del 49,32%. 🔗Come scrive money.it

Chi è Alessandro Barattoni, il Re Mida del Pd - Il candidato del centrosinistra ha in tasca la vittoria nella corsa alla guida di Palazzo Merlato. Ha 42 anni e dal 2017 è alla guida dei dem ravennati ... 🔗Secondo msn.com