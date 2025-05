Alessandro Barattoni è il nuovo sindaco di Ravenna | centrosinistra trionfa

Alessandro Barattoni è stato eletto nuovo sindaco di Ravenna, portando una vittoria netta per il centrosinistra alle amministrative del 2025. Con un ampio margine di vantaggio sui suoi avversari, questa scelta rappresenta una svolta cruciale per la città romagnola, sottolineando il forte sostegno per la sua coalizione e le sue proposte politiche.

Una vittoria netta in una città chiave della Romagna. Con un ampio margine di vantaggio sui suoi avversari, Alessandro Barattoni è stato eletto sindaco di Ravenna, segnando una svolta significativa nelle amministrative del 2025. Candidato della coalizione di centrosinistra, Barattoni ha vinto in una città storicamente importante, già guidata dal presidente regionale Michele de Pascale, consolidando il controllo dell'area da parte del Partito Democratico. Il centrodestra si è presentato diviso, pagando a caro prezzo le spaccature interne: Nicola Grandi era appoggiato da Fratelli d'Italia e Forza Italia, mentre Alvaro Ancisi correva con il sostegno della Lega...

