Alessandro Arpi vince al primo turno ed è sindaco di Santa Maria di Sala

Alessandro Arpi conquista la carica di sindaco di Santa Maria di Sala al primo turno, ottenendo una netta maggioranza con il 52,18% dei voti. La sua vittoria alle elezioni 2025 si evidenzia nonostante la frammentazione del centrodestra, con una coalizione che include Fratelli d'Italia e altri partiti a sostegno della sua candidatura. Arpi si prepara ora ad affrontare le sfide della nuova amministrazione.

Alessandro Arpi ottiene la maggioranza assoluta dei voti e si impone al primo turno, diventando il nuovo sindaco di Santa Maria di Sala. Le elezioni 2025 assegnano ad Arpi una vittoria netta con il 52,18% dei voti, nonostante la divisione del centrodestra: la coalizione a suo sostegno (Fratelli...

