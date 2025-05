Alessandro Arpi vince al primo turno ed è sindaco di Santa Maria di Sala

Alessandro Arpi è il nuovo sindaco di Santa Maria di Sala, trionfando al primo turno con il 52,18% dei voti nelle elezioni del 2025. Nonostante le divisioni all'interno del centrodestra, Arpi ha saputo ottenere una vittoria convincente, consolidando così la sua leadership nella comunità locale. La sua elezione segna un importante passo per il futuro politico della città.

Alessandro Arpi ottiene la maggioranza assoluta dei voti e si impone al primo turno, diventando il nuovo sindaco di Santa Maria di Sala. Le elezioni 2025 assegnano ad Arpi una vittoria netta con il 52,18% dei voti, nonostante la divisione del centrodestra: la coalizione a suo sostegno (Fratelli... 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Alessandro Arpi vince al primo turno ed è sindaco di Santa Maria di Sala

