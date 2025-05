Aleister Black parla del ritorno in WWE | È stato come tornare a casa

Aleister Black condivide le sue emozioni riguardo al recente ritorno in WWE, definendolo "come tornare a casa". Dopo la sua sorprendente riapparizione a SmackDown il 25 aprile, Black è rapidamente diventato un protagonista del programma. In un'intervista con la newsletter The Atomic Drop, esprime la sua gioia e soddisfazione per il ritorno nel ring che ha segnato un'importante fase della sua carriera.

