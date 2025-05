Alcaraz batte Zeppieri nel primo turno del Roland Garros in serata tocca a Sinner

Carlos Alcaraz supera Giulio Zeppieri nel primo turno del Roland Garros 2025 con un netto 6-3, 6-4, 6-2. La partita, durata quasi due ore, ha visto il numero 2 del mondo consolidare la sua posizione di campione in carica. Ora, è attesa la performance di Jannik Sinner, che scenderà in campo in serata, aggiungendo ulteriore emozione al torneo parigino.

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – L’azzurro Giulio Zeppieri si inchina a Carlos Alcaraz al primo turno del Roland Garros 2025. 6-3 6-4 6-2, dopo un’ora e 56 minuti in campo, il punteggio in favore del numero 2 del mondo e del tabellone. Il campione in carica al secondo turno affronterĂ l’ungherese Fabian Marozsan, che ieri ha eliminato in tre set Luca Nardi. “Sono stato molto continuo e solido. Il primo turno non è mai semplice. Sono partito bene e ho mantenuto un buon ritmo per tutta la partita. Spero di poter continuare così anche al secondo turno. Sono soddisfatto, non vedevo l’ora di giocare il mio primo match”... 🔗 Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Alcaraz batte Zeppieri nel primo turno del Roland Garros, in serata tocca a Sinner

Definiti gli avversari dei qualificati al Roland Garros: Musetti trova un tedesco, Zeppieri avrĂ Alcaraz! - Al termine delle qualificazioni, il tabellone di Roland Garros 2025 prende forma, svelando gli avversari dei qualificati alla start. 🔗continua a leggere

Tennis: Zeppieri nel tabellone principale del Roland Garros. Ora la sfida con Alcaraz - Giulio Zeppieri, talentuoso tennista di Latina, approda per la quarta volta al tabellone principale di Roland Garros. 🔗continua a leggere

Zeppieri-Alcaraz, Roland Garros 2025: orario, programma, tv, streaming - Lunedì 26 maggio, nel primo turno di Roland Garros 2025, protagonista sarĂ Giulio Zeppieri, qualificato italiano, impegnato contro il numero 2 del tabellone, Carlos Alcaraz. 🔗continua a leggere

Roland Garros: Zeppieri ci prova, ma Alcaraz è di un altro pianeta - Tennis - Roland Garros | Vince in tre set il campione in carica: 6-3 6-4 6-2 il risultato finale. L'azzurro ha giocato bene in alcuni frangenti ma la superiorità dello spagnolo è venuta fuori. Nel pro ... 🔗Riporta ubitennis.com

Roland Garros, diretta oggi: Alcaraz batte l'azzurro Zeppieri, Darderi ko con Korda, stasera Sinner. Orari e dove vederle in tv e streaming - Giornata di debutti al Roland Garros 2025. Oggi, lunedì 26 maggio, scende in campo Jannik Sinner nel primo turno contro il francese Rinderknech; esordio anche per il campione in carica ... 🔗Secondo ilmessaggero.it

Roland Garros, Alcaraz batte Zeppieri in tre set e va al secondo turno - Il campione in carica ha battuto l'azzurro Zeppieri con il puntaggio di 6-3, 6-4, 6-2 in un'ora e 56 minuti conquistando la 16^ vittoria nelle ultime 17 partite e il 19° successo in carriera al Roland ... 🔗sport.sky.it scrive