Alberto Stasi ora parla Nordio | Condanna irragionevole

Alberto Stasi, attualmente al centro di una controversa sentenza, esprime il suo disappunto attraverso le parole del suo legale, Nordio. La condanna, giunta dopo due assoluzioni, viene definita "irragionevole" e "irrazionale", sollevando interrogativi sulla legittimitĂ del processo che ha portato a tale esito, specialmente in assenza di una revisione completa del caso.

"Trovo irragionevole che dopo una sentenza o due sentenze di assoluzioni sia intervenuta una condanna senza nemmeno rifare l’intero processo. Tutto questo è irrazionale perchĂ©, se per legge si può condannare soltanto, al di lĂ di ogni ragionevole dubbio, quando uno o piĂą giudici hanno giĂ dubitato al punto da assolvere, non si vede come si possa condannare. Questo secondo me è irragionevole". Sono parole chiare quelle de ministro della Giustizia Carlo Nordio a ’ Zona bianca ', il talk show condotto da Giuseppe Brindisi su Rete 4, commentando le parole del giudice Stefano Vitelli che nel 2009 assolse Alberto Stasi, secondo il quale il "ragionevole dubbio" non è stato applicato nella sentenza di condanna... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it