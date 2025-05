Alberto Matano frena su Domenica In chi è il vero erede di Mara Venier

Alberto Matano, conduttore di punta della televisione italiana, ha risposto alle speculazioni sul futuro di “Domenica In” e chi possa essere il suo erede, affermando con fermezza: “È Mara l’erede di Mara”. Le sue parole, pronunciate al Festival della TV, hanno suscitato un ampio dibattito, chiarendo la posizione di Matano su un tema che coinvolge l'eredità di una delle icone del daytime televisivo.

Certe dichiarazioni non passano inosservate. E quando a pronunciarle è Alberto Matano, uno dei volti più credibili della televisione pubblica, il loro peso raddoppia. "È Mara l'erede di Mara", ha detto al Festival della Tv, mettendo definitivamente un punto sulle ultime dichiarazioni rese in merito all'avvicendamento in conduzione del contenitore domenicale. Perché mai rinunciare a una poltrona così ambita come quella di Domenica In, oggi trasmissione simbolo della tv popolare? La risposta non è solo in ciò che ha detto Matano, ma in tutto quello che ha lasciato intendere.

