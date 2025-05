Al via lo sportello contro le liste d' attesa a Vittorio Veneto

Si inaugura a Vittorio Veneto lo sportello civico ATTESA CURA, un'iniziativa pensata per affrontare il problema delle lunghe liste d'attesa nel settore sanitario. Giovedì 29 maggio, alle 20:45, sette Sindaci parteciperanno alla serata di presentazione presso la Biblioteca Civica, invitando i cittadini a riflettere insieme su questa emergenza che tocca tutti. Un'importante opportunità di dialogo e collaborazione per migliorare l'accesso alle cure.

Sono 7 i Sindaci che fino a questo momento hanno confermato la loro presenza Giovedì 29 maggio ore 20:45, presso la Biblioteca Civica di Vittorio Veneto, per la serata di presentazione dello sportello civico ATTESA CURA e per una riflessione con i cittadini sull'emergenza Liste d'Attesa. Più... 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Al via lo sportello contro le liste d'attesa a Vittorio Veneto

“Uno sportello per prenotare le visite contro le liste d’attesa di Fontana”: parla il capogruppo M5S al Pirellone, Di Marco - In Lombardia, a metà mandato della Giunta Fontana, il Movimento 5 Stelle lancia uno sportello per prenotare le visite e contrastare le lunghe liste d’attesa. 🔗continua a leggere

Apre la sede dello Sportello salute: un aiuto concreto contro i ritardi delle liste d'attesa - Nasce a Viterbo la nuova sede dello Sportello Salute, un'iniziativa che offre supporto concreto per affrontare i ritardi nelle liste d'attesa sanitarie. 🔗continua a leggere

Sportello Salute contro le liste d’attesa infinite - A Cernusco sul Naviglio apre lo Sportello Salute per garantire ... di Gorgonzola per manifestare contro la penuria di camici. Qui, in cima alla lista delle cose che non vanno "c’è il mancato ... 🔗Segnala ilgiorno.it

Busca, lo sportello per le istanze contro le liste d’attesa rimane aperto anche il 23 e 25 aprile - Nella settimana in corso lo Sportello di Busca per le istanze contro le liste d’attesa sarà aperto ... Lo Sportello può essere contattato anche via email, all’indirizzo sportellosalutebusca@ ... 🔗Da targatocn.it

Attivo a Busca lo sportello per le istanze contro le liste d’attesa: in aumento le richieste di auto degli utenti - Straordinaria affluenza, venerdì 9 maggio, allo Sportello per le istanze contro le liste d’attesa di Busca. Trasferito da inizio mese presso i locali della ex-Scuola Elementare ‘C. 🔗Segnala targatocn.it